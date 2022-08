Giorgia Meloni, la risposta a Elisa Anzaldo: le parole sono inaspettate (Di domenica 7 agosto 2022) Negli ultimi giorni ha tenuto banco la battuta fatta dalla giornalista Elisa Anzaldo nei confronti di Giorgia Meloni. parole che hanno innescato une decisa polemica. Ora, però, è arrivata la risposta della leader di Fratelli D’Italia. Siamo in un periodo di piena campagna elettorale e qualsiasi commento può risultare non idoneo. Anche per questo motivo, negli ultimi giorni si è scatenata una seria polemica sulla battuta fatta dalla giornalista Elisa Anzaldo. La vicenda è avvenuta lo scorso 3 agosto durante il Tg1 del mattino. Ora, però, è arrivata la risposta della Meloni tramite il suo account Twitter. Ansa FotoLa polemica si è accesa dopo che Elisa Anzaldo ha ... Leggi su chenews (Di domenica 7 agosto 2022) Negli ultimi giorni ha tenuto banco la battuta fatta dalla giornalistanei confronti diche hanno innescato une decisa polemica. Ora, però, è arrivata ladella leader di Fratelli D’Italia. Siamo in un periodo di piena campagna elettorale e qualsiasi commento può risultare non idoneo. Anche per questo motivo, negli ultimi giorni si è scatenata una seria polemica sulla battuta fatta dalla giornalista. La vicenda è avvenuta lo scorso 3 agosto durante il Tg1 del mattino. Ora, però, è arrivata ladellatramite il suo account Twitter. Ansa FotoLa polemica si è accesa dopo cheha ...

giotto1963 : RT @Alessan48303739: GIORGIA MELONI ENTRA NELL'ASPEN INSTITUTE. È LEI IL NOME SU CUI PUNTANO I POTERI FORTI NEL FUTURO? - giotto1963 : RT @Alessan48303739: Giorgia Meloni, la sedicente portavoce del popolo che è parte dei “poteri forti” - THE VISION - Jeff_resistant : RT @Vpauline006: GIORGIA MELONI … ?????????????? - SSaponelli : RT @Qua_Agatha: Giorgia #Meloni (#FdI) Enrico #Letta (#pd) non hanno nulla in comune, ma niente proprio, ma figurati E invece scopri che… - b62895766 : RT @MT_Meli_: Dice Berizzi che “Giorgia Meloni è leader di un partito dove le donne non comandano”. Qui occorre che un team di medici inte… -