Galatasaray, tifosi in delirio per Mertens: "Sono nel miglior club della Turchia" (Di domenica 7 agosto 2022) Dries Mertens e Lucas Torreira Sono atterrati ieri sera all'aeroporto di Istanbul e Sono stati accolti da centinaia di supporters del Galatasaray impazziti di gioia per il loro arrivo. L'ex attaccante del Napoli ha anche avuto tempo di rispondere ad alcune domande da parte dei giornalisti presenti all'arrivo: "Se ho rifiutato la Juventus per venire qui? Sono venuto qui, adesso Sono qui e Sono felice. Quest'accoglienza è incredibile. Non me l'aspettavo. Questi tifosi Sono pazzeschi. Vogliamo fare cose speciali, il Galatasaray è il miglior club della Turchia". SportFace.

