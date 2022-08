Fulham-Liverpool 2-2, spettacolare gol di Darwin Nunez | VIDEO (Di domenica 7 agosto 2022) Il Liverpool pareggia la gara d'esordio contro il Fulham: 2-2, ma il primo gol in Premier League di Darwin Nunez è spettacolare. L'uruguaiano ha segnato il pareggio per i Reds, poi l'assist per il gol di Salah del 2-2. Il VIDEO. Leggi su pianetamilan (Di domenica 7 agosto 2022) Ilpareggia la gara d'esordio contro il: 2-2, ma il primo gol in Premier League di. L'uruguaiano ha segnato il pareggio per i Reds, poi l'assist per il gol di Salah del 2-2. Il

PianetaMilan : #FulhamLiverpool 2-2, spettacolare gol di #DarwinNunez | #VIDEO #PremierLeague #Nunez - infolinity : RT @baronemarco80: #ManchesterUnited perde meritatamente alla prima in casa contro un tenace #Brighton #ManUnited tra #ronaldo e #TenHag ch… - baronemarco80 : #ManchesterUnited perde meritatamente alla prima in casa contro un tenace #Brighton #ManUnited tra #ronaldo e… - lucassinhosss : RT @MatteScm: Fulham squadra neopromossa pareggia con il Liverpool arrivata seconda in premier l'anno prima Indovinate quale altra squadra… - whodfuckisraff : @Ciarl0 io quando Fulham-Liverpool metto 2 e fa X: -