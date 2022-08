Frutta esotica, con il cambiamento climatico diventa un business italiano (Di domenica 7 agosto 2022) L'emergenza clima in atto ha fatto sì che queste coltivazioni trovino terreno fertile nel Mezzogiorno, dove la produzione è raddoppiata negli ultimi tre ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 7 agosto 2022) L'emergenza clima in atto ha fatto sì che queste coltivazioni trovino terreno fertile nel Mezzogiorno, dove la produzione è raddoppiata negli ultimi tre ...

MegaleHellas : Col caldo la frutta esotica diventa business: la Puglia in prima fila - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Mango, avocado, papaya: con il caldo la frutta esotica diventa un business italiano - avespartacus : RT @LaGazzettaWeb: Col caldo la frutta esotica diventa business: la Puglia in prima fila - Piergiulio58 : Secondo Coldiretti in Italia stanno aumentando gli ettari di terreno dedicati alla coltivazione di frutta esotica.… - SkyTG24 : Mango, avocado, papaya: con il caldo la frutta esotica diventa un business italiano -