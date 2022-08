Francia, il beluga intrappolato nella Senna continua a peggiorare: «Ci sono poche speranze di salvarlo» (Di domenica 7 agosto 2022) Il primo avvistamento è stato martedì 2 agosto. In questi giorni le sue immagini sono comparse su giornali e televisioni francesi. Ora però sembrano essere arrivate le ultime ore per il beluga che ha risalito la Senna ed è arrivato in una chiusa a circa 70 km da Parigi. A dirlo è Lamya Essemlali, presidentessa di Sea Sheperd France: «Ci sono poche speranze di salvarlo. Siamo tutti scettici sulla sua capacità di raggiungere il mare da solo. Anche se lo guidassimo con una barca, sarebbe estremamente pericoloso, se non impossibile». Tra le opzioni in campo in questo momento c’è anche l’estrazione dell’animale dall’acqua e il suo trasporto verso il mare: il suo habitat è nelle acque vicino all’Artico. Al momento il beluga non ha risposto a nessun ... Leggi su open.online (Di domenica 7 agosto 2022) Il primo avvistamento è stato martedì 2 agosto. In questi giorni le sue immaginicomparse su giornali e televisioni francesi. Ora però sembrano essere arrivate le ultime ore per ilche ha risalito laed è arrivato in una chiusa a circa 70 km da Parigi. A dirlo è Lamya Essemlali, presidentessa di Sea Sheperd France: «Cidi. Siamo tutti scettici sulla sua capacità di raggiungere il mare da solo. Anche se lo guidassimo con una barca, sarebbe estremamente pericoloso, se non impossibile». Tra le opzioni in campo in questo momento c’è anche l’estrazione dell’animale dall’acqua e il suo trasporto verso il mare: il suo habitat è nelle acque vicino all’Artico. Al momento ilnon ha risposto a nessun ...

