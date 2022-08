Foot Locker presenta l’esclusivo Nike Milan Court Pack (Di domenica 7 agosto 2022) La collezione si ispira al Duomo di Milano e agli iconici colori – rosso, bianco e blu – del campo da basket di Viale Lazio che è stato ristrutturato da Foot Locker Foot Locker Europe annuncia il lancio del nuovo ed esclusivo Nike Milan Court Pack che rientra nel programma “Raise the Game” del brand. L’obiettivo del programma, nato a Parigi nel 2020, è quello di sostenere e finanziare le reti e le organizzazioni locali di basket impegnate a guidare il cambiamento nelle rispettive comunità attraverso il gioco e la sua cultura. Nell’estate del 2021 Foot Locker e NBA avevano annunciato la ristrutturazione del campo di Viale Lazio a Milano con l’obiettivo di fornire radici fondamentali per la crescita del ... Leggi su 361magazine (Di domenica 7 agosto 2022) La collezione si ispira al Duomo dio e agli iconici colori – rosso, bianco e blu – del campo da basket di Viale Lazio che è stato ristrutturato daEurope annuncia il lancio del nuovo ed esclusivoPack che rientra nel programma “Raise the Game” del brand. L’obiettivo del programma, nato a Parigi nel 2020, è quello di sostenere e finanziare le reti e le organizzazioni locali di basket impegnate a guidare il cambiamento nelle rispettive comunità attraverso il gioco e la sua cultura. Nell’estate del 2021e NBA avevano annunciato la ristrutturazione del campo di Viale Lazio ao con l’obiettivo di fornire radici fondamentali per la crescita del ...

