(Di domenica 7 agosto 2022) Fabiosfiderà Danielnel turno decisivo delle qualificazioni deldi. Il ligure ha esordito nel tabellone cadetto battendo l’alternate canadese Stevenson. Successo in due set contro un giocatore di casa anche per il tedesco, trionfatore senza patemi contro la wild card locale Weekes. Tra i due c’è solamente un precedente, andato in scena proprio all’inizio di quest’anno. Era il primo turno del torneo di Sydney e l’azzurro riuscì a portarsela a casa in due set. I due giocatori scenderanno in campo(domenica 7 agosto) come primo incontro di giornata sul Campo Centrale (inizio fissato alle ore 17:00). Essendo una partita di qualificazione, non è prevista una copertura televisiva nèdel match. Sky ...

Per raggiungere Jannik Sinner e Matteo Berrettini in tabellone,dovrà superare uno tra Daniele Jaden Weekes all'ultimo atto delle quali; il primo rappresenta un ostacolo arduo da ...SPOTE MARCORA (2)vs (Alt) Stevenson (WC) Weekes vs (10)(7) Halys vs Berankis (Alt) Marcora vs (11) Draper Fognini-Altmaier in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montreal 2022 A che ora e come seguire la sfida tra Fognini ed Altmaier, turno decisivo delle qualificazioni del Masters 1000 di Montreal 2022.Negli ottavi di finale potrebbe dover affrontare, per la prima volta in carriera, il grande amico Matteo Berrettini. I due campioni azzurri sono nel tabellone principale del Masters 1000 di Montreal e ...