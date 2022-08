Flavia Pennetta oltre il tennis | il successo | il tradimento e il vero amore per Fognini

Leggi su dilei

(Di domenica 7 agosto 2022) Una carriera vissuta con grande intensità in cui ile le grandi vittorie sono arrivate tardi e per questo sono state affrontate con enorme consapevolezza:, 40 anni, è oggi considerata una delle più grandite italiane del mondo. La carriera sportiva disi è conclusa in pompa magna nel 2015, quando l’atleta aveva 33 anni. Sempre in quell’anno la star delè stata “incoronata” sestata più forte del mondo anche grazie alla vittoria degli US Open 2015. “Solo io sapevo che quello sarebbe stato il mio ultimo Grande Slam e la vittoria di Roberta (Vinci, n.d.r.) in semifinale su Serena Williams mi aveva caricata di una responsabilità mostruosa: io Serena non l’ho mai battuta in vita mia” ha affermato la ...