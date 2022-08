Fiorentina: rimane viva la pista per un centrocampsita (Di domenica 7 agosto 2022) La Fiorentina non vuole mollare la pista che porta a Giovani Lo Celso. Il centrocampista del Tottenham piace anche al Villarreal ma come riporta... Leggi su calciomercato (Di domenica 7 agosto 2022) Lanon vuole mollare lache porta a Giovani Lo Celso. Il centrocamdel Tottenham piace anche al Villarreal ma come riporta...

sportli26181512 : Fiorentina: rimane viva la pista per un centrocampsita: La Fiorentina non vuole mollare la pista che porta a Giovan… - E_Sparalesto : @PaPaganini @acspezia Questi mezzucci tramite i procuratori per rompere fanno grande tristezza, soprattutto da part… - Purple_djent : @ikoneslover @nicosalee No ma io non faccio assolutamente riferimento a quelle. Se già milenkovic rimane e arriva a… - EfraimIskandar : @Fiorentinanews Da quello che ho capito hanno offerto anche troppo, specie per la parte stipendio, per un giocatore… - Federico_FR24 : Stavo pensando alla Fiorentina. Gollini, Jovic e Dodô sono tre prese da applausi nei rispettivi ruoli. Era difficil… -