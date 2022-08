Film sul femminismo | 5 storie vere

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 7 agosto 2022) Saper trasportare con disinvoltura in altri universi e in altre epoche è una delle prerogative del buon cinema. Ci si siede davanti allo schermo, con in mano un bicchiere di pop corn e gli occhi pieni di magia, e dallo schermo ci si aspetta possa saltar fuori di tutto. Ma la bellezza del cinema non è solo questa: è anche ricordare, farsi pietra d’inciampo, onorare. Raccontando di voci, di nomi e di vite che si sono susseguite e che reclamano il giusto posto nella memoria di ognuno. E così si esce dalla sala emozionati e alle velleità di archeologo avventuriero dopo aver visto “Indiana Jones” si accompagnano quelle di pasionaria dopo i titoli di coda di “Suffragette”. Per questo noi di Metropolitan Magazine abbiamo deciso di sfruttare un po’ di quella magia. Per raccontarvi 5sulbasati su...