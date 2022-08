Fabio Rovazzi e Karen Kokeshi si sono lasciati | l’annuncio social | “Era giusto così per entrambi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 agosto 2022) Non smette di mietere vittime l’estate 2022 per quel che riguarda le coppie dello showbiz italiano. L’elenco ormai sta diventando seriamente lungo.per citare le ultime che sidette addio ricordiamo Wanda Nara e Mauro Icardi, e Beatrice Vendramin e Fred De Palma, anche se nel loro caso è soload essere recente, non la rottura. Esattamente come accade a. I due erano legati dal 2019 e da un po’ si rincorrevano voci circa una presunta crisi. Voci mai smentite, e che ora trovano una conferma. Nelle stories di Instagramscrive: “Come sapete non amo parlare pubblicamente della mia vita privata… ma in questo caso mi sembra corretto. Me lo state chiedendo in tanti da un po’… e meritate una risposta. ...