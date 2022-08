Fabio Rovazzi e Karen Kokeshi si sono lasciati | ecco perché è finita la storia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 7 agosto 2022)ha annunciato ufficialmente la fine della relazione con, influencer veronese a cui era legato dal 2019. Il messaggio disu Instagram Le continue domande dei follower hanno portatoa dare delle spiegazioni su Instagram: “Come sapete non amo parlare pubblicamente della mia vita privata, ma in questo caso mi sembra corretto – ha scritto tra le storie -. Me lo state chiedendo in tanti da un po’ e meritate una risposta. So che vi siete affezionati allatra me e, ne abbiamo fatte di cotte e di crude e ci siamo davvero divertiti insieme. Ma purtroppo, a volte, le cose belle finiscono. Cinque mesi fa io eci siamod’accordo, insieme, senza farci del ...