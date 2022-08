Fabian Ruiz al Psg, il Napoli ha individuato due possibili sostituti (Di domenica 7 agosto 2022) Nelle scorse ore è arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia dell’imminente cessione di Fabian Ruiz al PSG. Il Napoli giustamente deve tutelarsi e interverrà quindi sul mercato per sostituire al meglio una delle colonne della storia recente del Napoli. Stando a quanto riportato da Nicolò Schira, i partenopei avrebbero messo gli occhi su Antonin Barak e Giovanni Lo Celso per sostituire lo spagnolo classe 1996. Barak Lo Celso Napoli Il calciatore dell’Hellas Verona era già da tempo sulla lista degli obiettivi del Napoli, e con i fondi della cessione di Fabian i partenopei potrebbero tentare l’affondo. Anche Lo Celso era da tempo sul taccuino del DS Giuntoli, ma sembra essere un po’più defilato rispetto ad Antonin Barak. Andrea Mariotti Leggi su rompipallone (Di domenica 7 agosto 2022) Nelle scorse ore è arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia dell’imminente cessione dial PSG. Ilgiustamente deve tutelarsi e interverrà quindi sul mercato per sostituire al meglio una delle colonne della storia recente del. Stando a quanto riportato da Nicolò Schira, i partenopei avrebbero messo gli occhi su Antonin Barak e Giovanni Lo Celso per sostituire lo spagnolo classe 1996. Barak Lo CelsoIl calciatore dell’Hellas Verona era già da tempo sulla lista degli obiettivi del, e con i fondi della cessione dii partenopei potrebbero tentare l’affondo. Anche Lo Celso era da tempo sul taccuino del DS Giuntoli, ma sembra essere un po’più defilato rispetto ad Antonin Barak. Andrea Mariotti

DiMarzio : #Calciomercato | Il @PSG_inside vuole Fabian #Ruiz, calciatore che il @sscnapoli non vorrebbe perdere a zero: le ul… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO NAPOLI, IL PSG SU FABIAN RUIZ. IL CENTROCAMPISTA E' IN SCADENZA NEL 2023 #SkySport… - cmdotcom : #Napoli, il #Psg piomba su #FabianRuiz: la richiesta di #DeLaurentiis per cederlo subito - ShiroyashaBird : #Fabian al #PSG è un affare al pari di #Koulibaly - #Chelsea,cedi ad 1 anno dalla scadenza(come #KK)uno svogliato e… - Er_Libanese7 : Ma perché non lo prendiamo noi Fabian Ruiz? ADL via da Napoli -