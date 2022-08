Newsinunclick : Questa sera il vincitore del festival di Sanremo interverrà al Sunny Hill, la prestigiosa manifestazione canora a c… - Cristin28843985 : @coquelicotae Io pensavo che fosse Blanco, il vincitore di Sanremo ?? - annakiara119 : RT @postmalocchio: hanno chiamato gaudiano e non il vincitore di sanremo giovani di quest'anno boooskskskala - postmalocchio : hanno chiamato gaudiano e non il vincitore di sanremo giovani di quest'anno boooskskskala - Mmaisia : @GiuSette7 @MarzianoAnsioso E a Nicola Arigliano c’è pure una meteora vincitore di un Sanremo di qualche anno fa (M… -

Inews24

Un pezzo di carta che l'exdel Festival dinon intende lasciare in un cassetto, anzi vuole sfruttarlo a dovere. In un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo l'ex allievo di ...E' Paolo Rinaldi di Pieve a Nievole (PT) ildella gara radiofonica andata in onda ai ...a Luca Boschi per la striscia più bugiarda se l'è aggiudicato Mirko della Battista di. Sono ... Ex vincitore di Sanremo cambia lavoro: addio definitivo alla musica Amadeus spiazzato Uno degli ex vincitori di Sanremo ha deciso di ritirarsi completamente dal mondo della musica: scopriamo cosa farà adesso nella vita.L'ex allievo di Amici di Maria De Filippi si è laureato in Giurisprudenza all'Università Giustino Fortunato di Benevento ...