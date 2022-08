Europei di Para-Archery, Bonacina si aggiudica l’argento nel compound individuale (Di domenica 7 agosto 2022) Si è chiusa con una medaglia d’argento l’edizione 2022 dei Campionati Europei di Para-Archery per Matteo Bonacina. Il 38enne di Valbrembo non è riuscito a ripetere l’exploit della prova a squadre cogliendo così la piazza d’onore nella gara singolare di compound e chiudendo così la rassegna continentale con tre podi. Forte del titolo ottenuto quattro anni fa a Plzen, il portacolori degli Arcieri delle Alpi ha provato a ripetersi dopo un percorso netto che lo ha visto imporsi agevolmente nei sedicesimi di finale con lo slovacco Marian Marecak per 144-133 (30-26, 29-28, 28-27, 28-27, 29-25). Un risultato che gli ha permesso di non farsi rimontare agli ottavi dall’inglese Nathan MacQueen vincendo così l’incontro per 144-142 (30-28, 29-28, 30-29, 28-29, 27-28) nonostante la sconfitta patita nelle ultime due ... Leggi su bergamonews (Di domenica 7 agosto 2022) Si è chiusa con una medaglia d’argento l’edizione 2022 dei Campionatidiper Matteo. Il 38enne di Valbrembo non è riuscito a ripetere l’exploit della prova a squadre cogliendo così la piazza d’onore nella gara singolare die chiudendo così la rassegna continentale con tre podi. Forte del titolo ottenuto quattro anni fa a Plzen, il portacolori degli Arcieri delle Alpi ha provato a ripetersi dopo un percorso netto che lo ha visto imporsi agevolmente nei sedicesimi di finale con lo slovacco Marian Marecak per 144-133 (30-26, 29-28, 28-27, 28-27, 29-25). Un risultato che gli ha permesso di non farsi rimontare agli ottavi dall’inglese Nathan MacQueen vincendo così l’incontro per 144-142 (30-28, 29-28, 30-29, 28-29, 27-28) nonostante la sconfitta patita nelle ultime due ...

