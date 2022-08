Euro Basket 2022: il calendario dell’Italia (Di domenica 7 agosto 2022) È stato ufficializzato il calendario della 41esima edizione dell’ Euro Basket 2022 che vedrà giocarsi uno dei gironi al Mediolanum Forum di Milano. L’Italia è estate inserita nel girone C con Grecia, Croazia, Estonia, Ucraina e Gran Bretagna. Scopriamo il calendario degli azzurri. EuroBasket 2022: quando giocherà l’Italia? Gli azzurri esordiranno il 2 settembre contro l’Estonia, mentre il.giorno successivo sfideranno la Grecia del campione Nba Giannis Antetokoumpo. Vediamo nell’ordine tutti gli incontri: -2 settembre ore 21.00- Italia -Estonia -3 settembre ore 21.00- Italia-Grecia -5 settembre ore 21.00- Italia-Ucraina -6 settembre ore 21.00- Italia-Croazia -8 settembre ore 21 00- Italia-Gran Bretagna I gironi di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 7 agosto 2022) È stato ufficializzato ildella 41esima edizione dell’che vedrà giocarsi uno dei gironi al Mediolanum Forum di Milano. L’Italia è estate inserita nel girone C con Grecia, Croazia, Estonia, Ucraina e Gran Bretagna. Scopriamo ildegli azzurri.: quando giocherà l’Italia? Gli azzurri esordiranno il 2 settembre contro l’Estonia, mentre il.giorno successivo sfideranno la Grecia del campione Nba Giannis Antetokoumpo. Vediamo nell’ordine tutti gli incontri: -2 settembre ore 21.00- Italia -Estonia -3 settembre ore 21.00- Italia-Grecia -5 settembre ore 21.00- Italia-Ucraina -6 settembre ore 21.00- Italia-Croazia -8 settembre ore 21 00- Italia-Gran Bretagna I gironi di ...

