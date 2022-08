Esordio da dimenticare per Pirlo: Karagumruk KO 2-4 nel derby italiano (Di domenica 7 agosto 2022) L'Alanyaspor di Farioli ha battuto per 4-2 il Karagumruk di Andrea Pirlo nella prima giornata della SuperLig turca: Esordio da dimenticare Leggi su pianetamilan (Di domenica 7 agosto 2022) L'Alanyaspor di Farioli ha battuto per 4-2 ildi Andreanella prima giornata della SuperLig turca:da

carlolaudisa : Esordio da dimenticare per #Pirlo in Turchia. Perde in casa (2-4) il derby con #Farioli contro l’Alanyspor. Battuto il Maestro - PianetaMilan : Esordio da dimenticare per #Pirlo: #Karagumruk KO 2-4 nel derby italiano - Fprime86 : RT @carlolaudisa: Esordio da dimenticare per #Pirlo in Turchia. Perde in casa (2-4) il derby con #Farioli contro l’Alanyspor. Battuto il M… - Tomas1374 : RT @carlolaudisa: Esordio da dimenticare per #Pirlo in Turchia. Perde in casa (2-4) il derby con #Farioli contro l’Alanyspor. Battuto il M… - ClaudioACM1899 : RT @carlolaudisa: Esordio da dimenticare per #Pirlo in Turchia. Perde in casa (2-4) il derby con #Farioli contro l’Alanyspor. Battuto il M… -