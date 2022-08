Esce “Libero”, il ritorno del rapper Tripla Effe: “Il mio nuovo punto zero” (Di domenica 7 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Il ritorno di Tripla Effe. Già, perché il rapper caudino – di San Martino Valle Caudina per la precisione – sforna il suo nuovo singolo. “Libero” è il titolo. Un nome un programma. Un significato. E molto profondo. Prodotto da Mighty Boy Streep, il singolo è stato girato interamente a San Martino Valle Caudina, nei quartieri della sua infanzia. Anche per voler far riemergere e confermare soprattutto le sue radici, le sue origini. La sua storia. «Libero nasce durante il periodo della detenzione», ci fa sapere Tripla Effe «e prende forma un anno e mezzo dopo». E sui social già impazzano i fan con post, condivisioni e “insta stories”, che danno l’idea di quanto era atteso il nuovo ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 7 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Ildi. Già, perché ilcaudino – di San Martino Valle Caudina per la precisione – sforna il suosingolo. “” è il titolo. Un nome un programma. Un significato. E molto profondo. Prodotto da Mighty Boy Streep, il singolo è stato girato interamente a San Martino Valle Caudina, nei quartieri della sua infanzia. Anche per voler far riemergere e confermare soprattutto le sue radici, le sue origini. La sua storia. «nasce durante il periodo della detenzione», ci fa sapere«e prende forma un anno e mezzo dopo». E sui social già impazzano i fan con post, condivisioni e “insta stories”, che danno l’idea di quanto era atteso il...

bisciojr : @Clax9 poi per me ognuno è libero di far ciò che vuole ma se fosse mia figlia ad andare a mangiare la banana su un… - desantisclaudio : @Libero_official Chissà che lunedì esce la notizia Calenda/Renzi insieme per il secondo 'Stai sereno', a Letta. Do… - adelmomaria : @Libero_official Ha ha ha. La @msgelmini con @NFratoianni. @CarloCalenda stavolta ha fatto un pastrocchio e se in t… - gleescovers : meno male che la quarta stagione di bsd esce con me che so akutagawa vivo akutagawa libero perché sennò mi sarei am… - maxrobmax : @Libero_official Ti pareva che Libero prevaricatore potesse scrivere che il CD perde! La tradizione dice che il Car… -