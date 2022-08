Empoli, Zanetti: “Incazzato per il risultato: sconfitta non va mai accettata” (Di domenica 7 agosto 2022) Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, ha commentato la sconfitta nei trentaduesimi di Coppa Italia per 2-1 contro lo Spezia. Queste le sue amare considerazioni al termine del match: “Sono Incazzato per il risultato. È evidente, ed è giusto che sia così. Dobbiamo abituarci al fatto che la sconfitta non va mai accettata. Guardando con lucidità la partita, ho visto una buona prestazione. Abbiamo macinato gioco per la gran parte della partita. Abbiamo avuto una marea di occasioni, ma non siamo stati concreti e cinici. Poi, nel momento in cui siamo andati in vantaggio, abbiamo avuto una grande leggerezza. E questa è la cosa che mi dà più fastidio, la di là del risultato”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 7 agosto 2022) Paolo, allenatore dell’, ha commentato lanei trentaduesimi di Coppa Italia per 2-1 contro lo Spezia. Queste le sue amare considerazioni al termine del match: “Sonoper il. È evidente, ed è giusto che sia così. Dobbiamo abituarci al fatto che lanon va mai. Guardando con lucidità la partita, ho visto una buona prestazione. Abbiamo macinato gioco per la gran parte della partita. Abbiamo avuto una marea di occasioni, ma non siamo stati concreti e cinici. Poi, nel momento in cui siamo andati in vantaggio, abbiamo avuto una grande leggerezza. E questa è la cosa che mi dà più fastidio, la di là del”. SportFace.

