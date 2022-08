Emma Bonino durissima con Calenda: «Non è serio cambiare opinione ogni tre giorni, specialmente se si vuole governare» (Di domenica 7 agosto 2022) Emma Bonino è «incredula» per la decisione di Carlo Calenda di strappare l’accordo politico con il Partito Democratico e la coalizione di centrosinistra in vista delle elezioni del 25 settembre. La senatrice di +Europa, ospite di Marianna Aprile e Luca Telese a In Onda, ha commentato la scelta del leader di Azione: «La serietà è tenere fede alla parola data». Bonino ha tentato di ricostruire quanto accaduto negli ultimi giorni: «Quattro giorni fa, quattro non quaranta, il Partito Democratico, Calenda, +Europa siglano un accordo politico. Peraltro, per ironia della sorte la bozza è scritta da Calenda: benissimo, bravi tutti, applausi». E però, prosegue Bonino «dal giovedì comincio a sentire rumori su Calenda che “Non ... Leggi su open.online (Di domenica 7 agosto 2022)è «incredula» per la decisione di Carlodi strappare l’accordo politico con il Partito Democratico e la coalizione di centrosinistra in vista delle elezioni del 25 settembre. La senatrice di +Europa, ospite di Marianna Aprile e Luca Telese a In Onda, ha commentato la scelta del leader di Azione: «La serietà è tenere fede alla parola data».ha tentato di ricostruire quanto accaduto negli ultimi: «Quattrofa, quattro non quaranta, il Partito Democratico,, +Europa siglano un accordo politico. Peraltro, per ironia della sorte la bozza è scritta da: benissimo, bravi tutti, applausi». E però, prosegue«dal giovedì comincio a sentire rumori suche “Non ...

