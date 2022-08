Elezioni, stoccata di Meloni al Pd che critica Renzi (Di domenica 7 agosto 2022) “Per una volta mi trovo d’accordo col Partito democratico sui primati negativi del fu governo Renzi… peccato però che stiano ammettendo i loro stessi fallimenti visto che era segretario dello stesso Partito Democratico che da anni governa la Nazione. Se ne saranno resi conto?”. Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, commentando il botta e risposta di ieri tra il partito guidato da Enrico Letta e il fondatore di Italia viva. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 7 agosto 2022) “Per una volta mi trovo d’accordo col Partito democratico sui primati negativi del fu governo… peccato però che stiano ammettendo i loro stessi fallimenti visto che era segretario dello stesso Partito Democratico che da anni governa la Nazione. Se ne saranno resi conto?”. Lo scrive su Facebook Giorgia, presidente di Fratelli d’Italia, commentando il botta e risposta di ieri tra il partito guidato da Enrico Letta e il fondatore di Italia viva. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

