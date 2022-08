Elezioni | Renzi lancia il terzo polo | opportunità straordinaria Sì di Pizzarotti

ItaliaViva : #elezioni , @GiusyOcchionero : 'Da Renzi scelta libera e coraggiosa. C'è chi ha preferito i seggi...' - repubblica : Elezioni, Federico Pizzarotti: 'Saremo con Matteo Renzi, e' il momento della Politica con la P maiuscola' - fattoquotidiano : #Calenda rompe il patto col Pd. “Coalizione nasceva per perdere”. Letta: “Può allearsi solo con se stesso”. Renzi a… - vivereitalia : Elezioni 2022, Pizzarotti: 'Lista Civica starà con Matteo Renzi' - ElioLannutti : Azione e lo scoglio delle firme. O la 'scialuppa' di Renzi -

La Repubblica

...alle'le raccoglieremo e se non ce la faremo vuol dire che la proposta è ritenuta debole ', commenta Calenda. Che intanto però già pensa a un altro possibile alleato : ' MatteoNon l'..."Tra tante difficoltà, internazionali e domestiche, ora è il momento della Politica con la P maiuscola. Abbiamo una opportunità straordinaria", scrive su Twitter il leader di Italia Viva Matteo, rilanciando l'hashtag #TerzoPolo dopo lo strappo del leader di Azione Carlo Calenda con il Pd. 7 agosto 2022 Elezioni 2022, Casini attende e non segue Renzi: io, disponibile ma senza chiedere Roma, 7 ago. (Adnkronos) - 'Tra tante difficoltà, internazionali e domestiche, ora è il momento della Politica con la P maiuscola. Abbiamo ...Deflagra l'alleanza elettorale tra il Pd di Enrico Letta e Azione di Carlo Calenda con quest'ultimo che non ha digerito i patti siglati dai ...