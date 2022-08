Elezioni politiche, se Calenda non va con Renzi deve raccogliere 56.250 firme per presentarsi: ecco cosa dice la legge (Di domenica 7 agosto 2022) La rottura dell’alleanza con il Pd potrebbe portare Azione di Carlo Calenda a dover raccogliere nel giro di due settimane le 56.250 (36.750 firme per la Camera e 19.500 per il Senato) previste dal “decreto Elezioni“, il provvedimento che il 4 maggio scorso aveva definito le regole per le amministrative e i referendum di giugno. E se le Camere fossero state sciolte prima dei 120 giorni della scadenza naturale il numero di firme necessario sarebbe stato quasi il doppio. L’incognita racconta firma si abbatte su Azione perché il partito condivide il simbolo con +Europa (che beneficia di una delle norme del decreto) che però è alleata con il Pd, alleanza confermata fino a poco prima l’inizio dell’intervista dell’ex ministro Renziano di Lucia Annunziata. Ed è proprio Matteo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 agosto 2022) La rottura dell’alleanza con il Pd potrebbe portare Azione di Carloa dovernel giro di due settimane le 56.250 (36.750per la Camera e 19.500 per il Senato) previste dal “decreto“, il provvedimento che il 4 maggio scorso aveva definito le regole per le amministrative e i referendum di giugno. E se le Camere fossero state sciolte prima dei 120 giorni della scadenza naturale il numero dinecessario sarebbe stato quasi il doppio. L’incognita racconta firma si abbatte su Azione perché il partito condivide il simbolo con +Europa (che beneficia di una delle norme del decreto) che però è alleata con il Pd, alleanza confermata fino a poco prima l’inizio dell’intervista dell’ex ministroano di Lucia Annunziata. Ed è proprio Matteo ...

