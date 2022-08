Elezioni, le regole per il deposito dei simboli al Viminale (Di domenica 7 agosto 2022) Dalle 8 del mattino del 12 agosto e fino alle 16 del 14 sara' possibile depositare presso il Viminale i contrassegni dei partiti o movimenti. Procedure che avvengono in date inedite, in pieno agosto, ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 7 agosto 2022) Dalle 8 del mattino del 12 agosto e fino alle 16 del 14 sara' possibile depositare presso ili contrassegni dei partiti o movimenti. Procedure che avvengono in date inedite, in pieno agosto, ...

sick_tired87 : RT @steal61: @Il_Vitruviano @muntzer_thomas @MinutemanItaly Si, ricordavo bene - steal61 : @Il_Vitruviano @muntzer_thomas @MinutemanItaly Si, ricordavo bene - TuttoSuRoma : Elezioni, tra il 12 e il 14 agosto si depositano i simboli al Viminale: le regole - Catilina_Quarto : @antomelgiovanni Se si presenta al seggio con quel cappellino tutto le faranno meno che farla votare! Si informi su… - Nmarru : @BaglioniLaura @robydigi Non sono un esperto... ma dovrebbero esser 40k per la camera e 20k per il senato... -