Elezioni, Fondazione Einaudi: creare subito un polo liberale (Di domenica 7 agosto 2022) "Ora non c'è più tempo da perdere. Non ci sono più alibi. Calenda e Renzi diano vita ad una lista che oggi darà voce all'area liberal-democratica e domani sarà il nucleo fondante di un partito che rappresenti in Italia quanto Alde e Renew rappresentano in Europa: l'opzione del centro liberale. Così l`Italia può rientrare nel sistema politico europeo, che non contempla il falso bipolarismo centro-destra contro centro-sinistra". Lo dichiara in una nota Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione Luigi Einaudi.Benedetto era stato nominato presidente del Comitato di garanzia dei liberali democratici repubblicani europei, che metteva insieme Azione, +Europa e molte personalità liberali tra cui Oscar Giannino, Alessandro De Nicola, Franco Debenedetti, Carlo Scognamiglio, Carlo Cottarelli. Il comitato si è sciolto, per le dimissioni di ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 7 agosto 2022) "Ora non c'è più tempo da perdere. Non ci sono più alibi. Calenda e Renzi diano vita ad una lista che oggi darà voce all'area liberal-democratica e domani sarà il nucleo fondante di un partito che rappresenti in Italia quanto Alde e Renew rappresentano in Europa: l'opzione del centro. Così l`Italia può rientrare nel sistema politico europeo, che non contempla il falso bipolarismo centro-destra contro centro-sinistra". Lo dichiara in una nota Giuseppe Benedetto, presidente dellaLuigi.Benedetto era stato nominato presidente del Comitato di garanzia dei liberali democratici repubblicani europei, che metteva insieme Azione, +Europa e molte personalità liberali tra cui Oscar Giannino, Alessandro De Nicola, Franco Debenedetti, Carlo Scognamiglio, Carlo Cottarelli. Il comitato si è sciolto, per le dimissioni di ...

