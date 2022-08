Elezioni del 25 settembre: le parole di Berlusconi su Meloni, Salvini e gli avversari (Di domenica 7 agosto 2022) «Dopo 14 anni gli italiani possono scegliere finalmente da chi essere governati, e sceglieranno noi». Lo ha dichiarato in un'intervista a Il Messaggero del 7 agosto Silvio Berlusconi. Il fondatore e leader di Forza Italia manifesta grande ottimismo, anche in ragione di sondaggi che al momento rendono il centrodestra favorito per le Elezioni politiche del 25 settembre. Elezioni politiche e centrodestra favorito, gli scenari sul premier spiegati da Berlusconi Forza Italia fa parte del saldo asse di centrodestra in vista della prossima tornata elettorale. Un appuntamento da cui dovrà venire fuori il prossimo Parlamento, di conseguenza il prossimo Governo e presidente del Consiglio. Una figura quest'ultima su cui sarà determinante il risultato delle urne, benché si tratti di una scelta del capo dello ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 7 agosto 2022) «Dopo 14 anni gli italiani possono scegliere finalmente da chi essere governati, e sceglieranno noi». Lo ha dichiarato in un'intervista a Il Messaggero del 7 agosto Silvio. Il fondatore e leader di Forza Italia manifesta grande ottimismo, anche in ragione di sondaggi che al momento rendono il centrodestra favorito per lepolitiche del 25politiche e centrodestra favorito, gli scenari sul premier spiegati daForza Italia fa parte del saldo asse di centrodestra in vista della prossima tornata elettorale. Un appuntamento da cui dovrà venire fuori il prossimo Parlamento, di conseguenza il prossimo Governo e presidente del Consiglio. Una figura quest'ultima su cui sarà determinante il risultato delle urne, benché si tratti di una scelta del capo dello ...

