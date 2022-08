Elezioni, de Magistris: “Calenda rompe il patto, basta saltimbanchi” (Di domenica 7 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Calenda rompe con il Pd dopo che avevano stilato un patto di ferro, il circo dei saltimbanchi della politica, saltellano da una parte all’altra, per visibilità mediatica sulla pelle del popolo. Solo poltrone, solo posizionamenti di potere, il nulla profondo. L’ammucchiata del delirio. Unione Popolare è l’unica novità alternativa di coerenza e serietà.” È quanto afferma il portavoce di Unione Popolare Luigi de Magistris. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 7 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “con il Pd dopo che avevano stilato undi ferro, il circo deidella politica, saltellano da una parte all’altra, per visibilità mediatica sulla pelle del popolo. Solo poltrone, solo posizionamenti di potere, il nulla profondo. L’ammucchiata del delirio. Unione Popolare è l’unica novità alternativa di coerenza e serietà.” È quanto afferma il portavoce di Unione Popolare Luigi de. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

