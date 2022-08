Elezioni | dalla Lombardia appello a Renzi-Calenda per Terzo Polo

(Di domenica 7 agosto 2022) L'ex sindaco di Milano, il senatore Gabriele Albertini, il deputato Guido Della Frera e numerosi amministratori locali lombardi hanno firmato unper la costituzione del, che partendo da un accordo tra Matteoe Carlopossa accogliere chi crede sia necessario realizzare l'agenda Draghi e non si riconosce nelle coalizioni di destra e di sinistra. "È il momento che questa campagna elettorale, ad oggi sempre più guidata delle ali estreme dei partiti politici, offra ai cittadini italiani coalizioni coerenti ai programmi presentati guidate da leader di provata esperienza e capacità - si legge nel testo dell'-. Basta con gli ammassi di sigle interessate solo a far perdere l'avversario! Gli italiani richiedono responsabilità e coerenza a tutti gli ...

Liberi di essere noi stessi e di avanzare proposte concrete e realistiche affrancati da due poli tenuti insieme dal solo interesse elettorale e dominatidemagogia: la demagogia di destra e la ...È la "bestia nera" delle: tutti i partiti non nascondono il loro timore che tanti italiani ... Ma anche come FASCISMO: è l'accusa che regolarmente viene rivolta, con annesse polemiche,..."Tra tante difficoltà, internazionali e domestiche, ora è il momento della Politica con la P maiuscola". Poche ore prima l'annuncia della rottura del patto con il Pd da parte di Carlo Calenda ...Il leader di Azione tentato dalla corsa in solitaria ma il tempo per raccogliere le firme e presentare il simbolo è troppo poco. Esclusa quindi la coalizione ...