Elezioni: Calenda rompe il patto col PD, il Centrosinistra si spezza (Di domenica 7 agosto 2022) Il patto fra Carlo Calenda ed Enrico letta è durato meno di una settimana. Il leader di Azione ha fatto sapere in Tv, a Mezz’ora in + su Rai Tre, che si ritira dall’alleanza col PD. “Non mi sento a mio agio con questo” ha dichiarato Carlo Calenda a Lucia Annunziata. “Non c’è dentro coraggio, bellezza, serietà e amore a fare politica. Così ho comunicato ai vertici del PD che non intendo andare avanti con questa alleanza“. Carlo Calenda. Foto Ansa/Ettore Ferrari“Alla vigilia di queste Elezioni – ha insistito Calenda – ho intrapreso un negoziato col PD, non ho mai voluto distruggere il PD. Con con Letta abbiamo iniziato un negoziato per costruire una alternativa di Governo. Ma mano a mano si univano pezzi che stonavano“. “Oggi mi trovo a fianco a persone che hanno votato 54 volte la ... Leggi su velvetmag (Di domenica 7 agosto 2022) Ilfra Carloed Enrico letta è durato meno di una settimana. Il leader di Azione ha fatto sapere in Tv, a Mezz’ora in + su Rai Tre, che si ritira dall’alleanza col PD. “Non mi sento a mio agio con questo” ha dichiarato Carloa Lucia Annunziata. “Non c’è dentro coraggio, bellezza, serietà e amore a fare politica. Così ho comunicato ai vertici del PD che non intendo andare avanti con questa alleanza“. Carlo. Foto Ansa/Ettore Ferrari“Alla vigilia di queste– ha insistito– ho intrapreso un negoziato col PD, non ho mai voluto distruggere il PD. Con con Letta abbiamo iniziato un negoziato per costruire una alternativa di Governo. Ma mano a mano si univano pezzi che stonavano“. “Oggi mi trovo a fianco a persone che hanno votato 54 volte la ...

