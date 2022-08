Elezioni: Calenda rompe con Letta, nuovo caos nel centrosinistra (Di domenica 7 agosto 2022) Dopo che Letta era orgoglioso di aver trovato la quadra con due accordi separati, ecco che Calenda spariglia e afferma che con le sinistre di Bonelli e Fratoianni non vuole aver niente a che far L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 7 agosto 2022) Dopo cheera orgoglioso di aver trovato la quadra con due accordi separati, ecco chespariglia e afferma che con le sinistre di Bonelli e Fratoianni non vuole aver niente a che far L'articolo proviene da Firenze Post.

AnnalisaChirico : La strategia di Enrico Letta - stiamo con Fratoianni&Bonelli per i numeri, con Calenda per la politica- convincerà… - Agenzia_Ansa : Calenda: 'Non intendo andare avanti con l'alleanza con il Pd. Non mi sento a mio agio con questo, non c'è dentro co… - repubblica : Elezioni, Carlo Calenda verso la rottura con lo schieramento di centrosinistra - atanor7 : RT @Agenzia_Ansa: Calenda: 'Non intendo andare avanti con l'alleanza con il Pd. Non mi sento a mio agio con questo, non c'è dentro coraggio… - TristoInCroce : Da quello che ho capito, + Europa è rimasta con #PD, quindi #Calenda deve accordarsi con qualcuno (#Renzi) per pote… -