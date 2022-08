Elezioni, Calenda dopo la rottura col Pd: “Da Manlio Di Stefano a Bonelli e Fratoianni, non possiamo stare tutti insieme” (Di domenica 7 agosto 2022) “Da Manlio di Stefano a Bonelli a Fratoianni, non possiamo stare tutti insieme. Era una coalizione nata per perdere, e per perdere male”. Lo ha detto Carlo Calenda, intercettato dall’Ansa, dopo aver annunciato la rottura dell’alleanza col Pd da Lucia Annunziata, su Rai3. “Quella coalizione – ha aggiunto – era una cosa incomprensibile per gli italiani”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 agosto 2022) “Dadi, non. Era una coalizione nata per perdere, e per perdere male”. Lo ha detto Carlo, intercettato dall’Ansa,aver annunciato ladell’alleanza col Pd da Lucia Annunziata, su Rai3. “Quella coalizione – ha aggiunto – era una cosa incomprensibile per gli italiani”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

