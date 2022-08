Elezioni, almeno 36mila firme per le liste: c'è tempo fino al 20 agosto (Di domenica 7 agosto 2022) A stabilirlo sono le norme che regolano le procedure elettorali e che sono state riviste alla luce della modifica costituzionale che ha ridotto il numero dei ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 7 agosto 2022) A stabilirlo sono le norme che regolano le procedure elettorali e che sono state riviste alla luce della modifica costituzionale che ha ridotto il numero dei ...

ItalyMFA : #Politiche2022 ??? Sei un elettore temporaneamente fuori dall'Italia, per almeno 3 mesi, e vuoi votare all’estero?… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #elezioni, almeno 36mila firme per liste. C’è tempo fino al 20 agosto - Nicola_Pedrazzi : RT @luca_barra: Vedi alla voce: i danni di Twitter per la politica italiana (centro e sinistra, gli altri stanno da tempo altrove). Convinc… - cristinascarfia : @UngaroStefano Vero. Ma come faccio a votare uno che da almeno otto anni dice di voler creare un campo a sinistra m… - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: Elezioni | Necessarie almeno 36mila firme per le liste elettorali ma ci sono delle eccezioni: esentati i partiti con grup… -