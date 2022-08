Elezioni 2022 | strappo Calenda ridà fiato a ex Fi di Azione

(Di domenica 7 agosto 2022) Lodifa salire alle stelle la tensione nel campo progressista. Che vede scendere dal treno in corsa della coalizione il leader di, ma la decisione "più difficile della mia vita ...

Mov5Stelle : Le autocandidature per le prossime elezioni Politiche sono aperte. Ciascun iscritto, che ne abbia i requisiti, ha i… - borghi_claudio : Questo articolo per cominciare a familiarizzarsi con i nuovi collegi e con la legge elettorale. Ne parleremo nei pr… - carlosibilia : La situazione elezioni 2022 è questa...voi chi scegliereste? #Conte #LettaCalenda #bonino #Meloni #Berlusconi… - bizcommunityit : Elezioni, la diretta - Calenda, il gelo con Letta dopo l'accordo Pd-Sinistra: la tentazione di rompere. Muto da un… - bizcommunityit : Elezioni, Calenda rompe con il Pd: 'Renzi? vedremo'. Il leader di Iv: 'Terzo polo opportunità straordinaria' -

Il Sole 24 Ore

...sottoscritto martedì scorso da Azione con il Partito Democratico in vista dellepolitiche ... 7 agosto7 agosto(Adnkronos) – Lo strappo di Calenda fa salire alle stelle la tensione nel campo progressista. Che vede scendere dal treno in corsa della coalizione il leader di Azione, ma la decisione “più difficile ...(Adnkronos) - 'Non intendo andare avanti con l'allenza con il Pd. L'ho comunicato poco fa ad Enrico Letta. Sapeva ieri cosa sarebbe accaduto, ...