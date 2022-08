Elezioni 2022, Renzi: “Ora momento Politica con P maiuscola” (Di domenica 7 agosto 2022) (Adnkronos) – “Tra tante difficoltà, internazionali e domestiche, ora è il momento della Politica con la P maiuscola. Abbiamo una opportunità straordinaria”, scrive su Twitter il leader di Italia Viva Matteo Renzi, rilanciando l’hashtag #TerzoPolo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 7 agosto 2022) (Adnkronos) – “Tra tante difficoltà, internazionali e domestiche, ora è ildellacon la P. Abbiamo una opportunità straordinaria”, scrive su Twitter il leader di Italia Viva Matteo, rilanciando l’hashtag #TerzoPolo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Mov5Stelle : Le autocandidature per le prossime elezioni Politiche sono aperte. Ciascun iscritto, che ne abbia i requisiti, ha i… - borghi_claudio : Questo articolo per cominciare a familiarizzarsi con i nuovi collegi e con la legge elettorale. Ne parleremo nei pr… - carlosibilia : La situazione elezioni 2022 è questa...voi chi scegliereste? #Conte #LettaCalenda #bonino #Meloni #Berlusconi… - ledicoladelsud : Elezioni 2022, strappo Calenda ridà fiato a ex Fi di Azione - GemmaSuraci : RT @Agenzia_Ansa: 'Tra tante difficoltà, internazionali e domestiche, ora è il momento della Politica con la P maiuscola. Abbiamo un'opport… -