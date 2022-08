Elezioni 2022, gli elettori del Mezzogiorno votano per 850mila persone che non vivono più al Sud (Di domenica 7 agosto 2022) Gli elettori del Sud il 25 settembre 2022 hanno una responsabilità doppia: votano per se stessi e anche per chi non vive più nel Mezzogiorno. Sono ben 850mila infatti i meridionali che... Leggi su ilmattino (Di domenica 7 agosto 2022) Glidel Sud il 25 settembrehanno una responsabilità doppia:per se stessi e anche per chi non vive più nel. Sono beninfatti i meridionali che...

borghi_claudio : Questo articolo per cominciare a familiarizzarsi con i nuovi collegi e con la legge elettorale. Ne parleremo nei pr… - petergomezblog : Elezioni, la diretta – Raggiunto l’accordo tra Pd, Sinistra e Verdi. Letta: “Intesa necessaria, come quella con Azi… - Mov5Stelle : Le autocandidature per le prossime elezioni Politiche sono aperte. Ciascun iscritto, che ne abbia i requisiti, ha i… - DonatoMegna : @GarauSilvana Come mai il M5Stalle è passato dal 32% al 9% ? Media sondaggi 2022 ed elezioni 2018 FdI 23,8% … - algirone : RT @serebellardinel: Il @pdnetwork per vincere su #destra è diventato ufficio di collocamento per seggi agli affamati di posti! Ha assunto… -