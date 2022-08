Elezioni 2022, +Europa: “Valutiamo rottura federazione con Calenda” (Di domenica 7 agosto 2022) (Adnkronos) – “Abbiamo vissuto con sopresa la decisione unilaterale di Calenda, e anche con rammarico, perché la federazione Azione/+Europa è un progetto su cui lavoriamo da circa un anno, e che ci aveva visto lavorare in maniera coesa, anche mettendo l’unità della federazione davanti a tutto”. Così all’Adnkronos il presidente di +Europa Riccardo Magi, sullo rottura da parte di Carlo Calenda e di Azione del patto con il Partito democratico. “La direzione prenderà una decisione – ha sottolineato – anche sulla rottura della federazione tra noi e Calenda, che era una cosa solida, e precedente al patto con il Pd. Alla luce di questa novità, dobbiamo rivalutare tutto quanto”. “Le decisioni andavano prese insieme, e ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 7 agosto 2022) (Adnkronos) – “Abbiamo vissuto con sopresa la decisione unilaterale di, e anche con rammarico, perché laAzione/è un progetto su cui lavoriamo da circa un anno, e che ci aveva visto lavorare in maniera coesa, anche mettendo l’unità delladavanti a tutto”. Così all’Adnkronos il presidente diRiccardo Magi, sulloda parte di Carloe di Azione del patto con il Partito democratico. “La direzione prenderà una decisione – ha sottolineato – anche sulladellatra noi e, che era una cosa solida, e precedente al patto con il Pd. Alla luce di questa novità, dobbiamo rivalutare tutto quanto”. “Le decisioni andavano prese insieme, e ...

Mov5Stelle : Le autocandidature per le prossime elezioni Politiche sono aperte. Ciascun iscritto, che ne abbia i requisiti, ha i… - borghi_claudio : Questo articolo per cominciare a familiarizzarsi con i nuovi collegi e con la legge elettorale. Ne parleremo nei pr… - carlosibilia : La situazione elezioni 2022 è questa...voi chi scegliereste? #Conte #LettaCalenda #bonino #Meloni #Berlusconi… - i_pmt : RT @Agenzia_Ansa: 'Sono qui per dirvi che ho deciso di mettermi a disposizione della comunità del Movimento 5 Stelle e del progetto di Gius… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Per Carlo Calenda si apre ora la corsa alla raccolta delle firme, secondo i giuristi Clementi, Ceccanti e Guzzetta. Ent… -