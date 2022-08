Elezioni 2022, Calenda rompe con il Pd: "Decisione sofferta" (Di domenica 7 agosto 2022) (Adnkronos) - "Non intendo andare avanti con l'allenza con il Pd. L'ho comunicato poco fa ad Enrico Letta. Sapeva ieri cosa sarebbe accaduto, lo avevo avvertito". Lo ha annunciato il leader d Azione Carlo Calenda ospite di 'Mezz'ora in più' di Lucia Annunziata, parlando dell'accordo sottoscritto martedì scorso da Azione con il Partito Democratico in vista delle Elezioni politiche del 25 settembre. "A Letta - ha spiegato Calenda - ho detto che se avesse firmato un patto antitetico al nostro sarebbe stata una confusione totale, ieri ho avuto la sensazione di un Pd in mezzo e tante altre forze, che dovevano essere Bonelli e Fratoianni, poi si sono aggiunti Di Maio e altri. Dal momento successivo al nostro accordo hanno attaccato l'agenda Draghi, ci doveva essere una coerenza di linguaggio che è saltata subito". "A Letta avevo detto che ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 agosto 2022) (Adnkronos) - "Non intendo andare avanti con l'allenza con il Pd. L'ho comunicato poco fa ad Enrico Letta. Sapeva ieri cosa sarebbe accaduto, lo avevo avvertito". Lo ha annunciato il leader d Azione Carloospite di 'Mezz'ora in più' di Lucia Annunziata, parlando dell'accordo sottoscritto martedì scorso da Azione con il Partito Democratico in vista dellepolitiche del 25 settembre. "A Letta - ha spiegato- ho detto che se avesse firmato un patto antitetico al nostro sarebbe stata una confusione totale, ieri ho avuto la sensazione di un Pd in mezzo e tante altre forze, che dovevano essere Bonelli e Fratoianni, poi si sono aggiunti Di Maio e altri. Dal momento successivo al nostro accordo hanno attaccato l'agenda Draghi, ci doveva essere una coerenza di linguaggio che è saltata subito". "A Letta avevo detto che ...

Mov5Stelle : Le autocandidature per le prossime elezioni Politiche sono aperte. Ciascun iscritto, che ne abbia i requisiti, ha i… - borghi_claudio : Questo articolo per cominciare a familiarizzarsi con i nuovi collegi e con la legge elettorale. Ne parleremo nei pr… - carlosibilia : La situazione elezioni 2022 è questa...voi chi scegliereste? #Conte #LettaCalenda #bonino #Meloni #Berlusconi… - LocalPage3 : Elezioni 2022, strappo Calenda ridà fiato a ex Fi di Azione - SArreu4 : RT @fattoquotidiano: #Calenda rompe il patto col Pd. “Coalizione nasceva per perdere”. Letta: “Può allearsi solo con se stesso”. Renzi apre… -