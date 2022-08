Elezioni 2022, Appendino: “Mi candido con il M5S, è la mia casa politica” (Di domenica 7 agosto 2022) (Adnkronos) – “Il Movimento è la mia casa politica e sono orgogliosa di farne parte. E quando sei parte di qualcosa devi avere il coraggio di metterti in gioco, anche nei momenti difficili. Ecco perché sono qui per dirvi che ho deciso di mettermi a disposizione della comunità del Movimento cinque Stelle e del progetto di Giuseppe Conte candidandomi alle prossime Elezioni politiche”. Così su Instagram l’ex sindaca di Torino, Chiara Appendino, annuncia la sua candidatura alle politiche di settembre. “Ho sempre detto che la politica si può fare dentro e fuori le istituzioni e lo credo ancora”, prosegue Appendino postando un video che, ancora sindaca e in attesa del secondo figlio, la ritrae ballare tra alcuni bambini in un giardino del capoluogo piemontese, “ma è pur vero che è da ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 7 agosto 2022) (Adnkronos) – “Il Movimento è la miae sono orgogliosa di farne parte. E quando sei parte di qualcosa devi avere il coraggio di metterti in gioco, anche nei momenti difficili. Ecco perché sono qui per dirvi che ho deciso di mettermi a disposizione della comunità del Movimento cinque Stelle e del progetto di Giuseppe Conte candidandomi alle prossimepolitiche”. Così su Instagram l’ex sindaca di Torino, Chiara, annuncia la sua candidatura alle politiche di settembre. “Ho sempre detto che lasi può fare dentro e fuori le istituzioni e lo credo ancora”, proseguepostando un video che, ancora sindaca e in attesa del secondo figlio, la ritrae ballare tra alcuni bambini in un giardino del capoluogo piemontese, “ma è pur vero che è da ...

