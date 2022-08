Elettra Lamborghini shock | I segni sul corpo li hanno visti tutti [FOTO] (Di domenica 7 agosto 2022) La cantante e conduttrice Elettra Lamborghini stupisce i fan con alcuni scatti shock: il polso tumefatto racconta una storia inaspettata. Elettra Lamborghini (fonte youtube)La frizzante rampolla di casa Lamborghini è esplosa come un vero e proprio fenomeno web solamente una manciata di anni fa. La sua hit “Pem pem” ha accompagnato l’estate del 2018, configurandosi come un vero e proprio tormentone. Iconica anche la sua partecipazione al format “Acapulco shore“, in cui si è distinta per risse e carattere volitivo. Ha inoltre esordito alla conduzione del reality “Ex on the beach“, programma che prevedeva l’introduzione di diversi ex-fidanzati dei concorrenti in gara. Esplosiva per natura e irriverente per temperamento, Elettra ... Leggi su ck12 (Di domenica 7 agosto 2022) La cantante e conduttricestupisce i fan con alcuni scatti: il polso tumefatto racconta una storia inaspettata.(fonte youtube)La frizzante rampolla di casaè esplosa come un vero e proprio fenomeno web solamente una manciata di anni fa. La sua hit “Pem pem” ha accompagnato l’estate del 2018, configurandosi come un vero e proprio tormentone. Iconica anche la sua partecipazione al format “Acapulco shore“, in cui si è distinta per risse e carattere volitivo. Ha inoltre esordito alla conduzione del reality “Ex on the beach“, programma che prevedeva l’introduzione di diversi ex-fidanzati dei concorrenti in gara. Esplosiva per natura e irriverente per temperamento,...

phriccardo : Rocco Hunt, Lola Indigo, Elettra Lamborghini - Caramelo (Official Video) - AlessiaPalerm20 : Non amare Elettra Lamborghini è la red flag per eccellenza, mi dispiace non faccio io le regole. - JMCLuigi : @ofoicracoid Abbiamo quello che fa concorrenza a Elettra Lamborghini, quanto gasa il CAPITANO - elylamboo : Elettra Lamborghini mi ha stravolto la vita @ElettraLambo #elettralamborghini - Elettra_Lambooo : RT @FraSpina_: 1 km a nuoto per essere salutati da Elettra Lamborghini -