E questo come si chiama? | Perché dimentichiamo così in fretta i nomi delle persone (Di domenica 7 agosto 2022) Capita a molti di dimenticare i nomi delle persone, anche pochi minuti dopo averli ascoltati. Dopo una presentazione, quel nome ci sfugge e sembra perso per sempre. Succede lo stesso con concetti e nozioni. Perché dimentichiamo tutto così in fretta? C’è forse un modo o un metodo per poter risolvere questo imbarazzante problema? Sì, secondo una ricerca della Northwestern University. Un nuovo studio, pubblicato sulla rivista medica NPJ: Science of Learning, svolto da ricercatori del dipartimento di psicologia della Northwestern University, ha cercato di risolvere la questione dal punto di vista cognitivo. Ecco come. come hai detto che ti chiami? (Pxhere) – www.curiosauro.itEcco Perché ... Leggi su curiosauro (Di domenica 7 agosto 2022) Capita a molti di dimenticare i, anche pochi minuti dopo averli ascoltati. Dopo una presentazione, quel nome ci sfugge e sembra perso per sempre. Succede lo stesso con concetti e nozioni.tuttoin? C’è forse un modo o un metodo per poter risolvereimbarazzante problema? Sì, secondo una ricerca della Northwestern University. Un nuovo studio, pubblicato sulla rivista medica NPJ: Science of Learning, svolto da ricercatori del dipartimento di psicologia della Northwestern University, ha cercato di risolvere la questione dal punto di vista cognitivo. Eccohai detto che ti chiami? (Pxhere) – www.curiosauro.itEcco...

FBiasin : 'Questo Mondiale arriva nel momento sbagliato e per le ragioni sbagliate. Tutti sanno che questo calendario non è g… - rubio_chef : Questo è ciò che capita quando un missile colpisce un palazzo, così è come si muore da anni a #Gaza da troppo tempo… - disinformatico : Se vi chiedete come mai ci sono così tante notizie false in giro, questo è uno dei motivi: raccontar balle, aizzare… - silviamere : @dottorbarbieri Io da questo capisco che voterò Lega e spingerò all'interno del partito per chi non la pensa come C… - Catysan21 : RT @maxdantoni: Il PD ci spiega perché la Legge Rosato, che porta il nome di un (ora ex) deputato PD e che fu votata dal PD nel 2017, è la… -