È quasi tutto pronto per il nuovo album di Giordana Angi

"Ci sono momenti in cui ti chiedi tutto: cosa vuoi davvero, cosa ti basta, cosa non vuoi proprio, cos'è il tempo, chi sei, dove stai andando e che miracolo è la vita!", con queste parole Giordana Angi ha annunciato di aver deciso il titolo del nuovo album di inediti, per ora ancora riservatissimo. Infatti, dopo aver fatto parte del cast del Battiti Live 2022, la cantautrice italo-francese si è presa il tempo necessario per scrivere il suo quarto album di inediti. Anzi, come lei stessa ha dichiarato, non si tratterà di un vero e proprio "quarto disco", ma sarà il primo progetto discografico "libero e incondizionato". "Ho deciso di registrare a casa perché voglio essere libera totalmente. Non che in studio non lo sia, ma a volte soffro della pressione dello sguardo degli altri ...

