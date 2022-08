“È casa tua”. Questa foto cestina Di Maio (Di domenica 7 agosto 2022) Ci sono delle foto in grado di raccontare i fatti molto più di mille parole. Ieri sera i quotidiani ne hanno pubblicata una che rientra di diritto tra queste: si vede Luigi Di Maio, non esattamente sorridente, che esce dalla sede del Partito Democratico. Lui, l’ex leader del movimento del Vaffa, quello del Pdmenoelle, quello del “mai col partito di Bibbiano” e l’elettroshock passeggia di fronte alla scritta “Questa è casa tua”. Dopo l’accordo con Calenda, dopo il patto con Verdi e Sinistra Italiana, Letta è riuscito a mettere insieme anche quel che resta di Impegno Civico, la neonata (e pure neomorta) formazione di Giggino e Bruno Tabacci. Alla fine della fiera, il Pd dovrebbe candidare i suoi nel 59 per cento dei collegi uninominali, il 24% è andato ad Azione +Europa, 13% ai Rossoverdi e 4% a Di Maio. ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 7 agosto 2022) Ci sono dellein grado di raccontare i fatti molto più di mille parole. Ieri sera i quotidiani ne hanno pubblicata una che rientra di diritto tra queste: si vede Luigi Di, non esattamente sorridente, che esce dalla sede del Partito Democratico. Lui, l’ex leader del movimento del Vaffa, quello del Pdmenoelle, quello del “mai col partito di Bibbiano” e l’elettroshock passeggia di fronte alla scritta “tua”. Dopo l’accordo con Calenda, dopo il patto con Verdi e Sinistra Italiana, Letta è riuscito a mettere insieme anche quel che resta di Impegno Civico, la neonata (e pure neomorta) formazione di Giggino e Bruno Tabacci. Alla fine della fiera, il Pd dovrebbe candidare i suoi nel 59 per cento dei collegi uninominali, il 24% è andato ad Azione +Europa, 13% ai Rossoverdi e 4% a Di. ...

dellorco85 : Di Maio entra al Nazareno e siglia l'accordo, dietro di lui la scritta “Pd, questa è casa tua”. E mi vengono i briv… - vigilidelfuoco : Sapere come si propaga un incendio di vegetazione può essere fondamentale per capire se la tua casa è al sicuro o s… - AlexBazzaro : Se le tue idee sono in minoranza nel partito, lavori per convincere. Se pensi siano giuste, andarsene non ha senso.… - gravel_79 : @SottoSopra78 Approfitto perché mi rilassa e scarico i pensieri. La tua sarà una bella gita, poi nessun posto è com… - alexotaningocce : RT @Amyrmia: “Nella vita passano alcuni treni, però devi andare in stazione, non entrano a casa tua”. -