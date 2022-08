Dumfries, c’è anche il Manchester United sul giocatore. Ecco chi (Di domenica 7 agosto 2022) L’esterno dell’Inter Dumfries è seguito fortemente anche dal Manchester United (escludendo l’interesse del Chelsea) Dumfries è tanto corteggiato in Premier League, e si è fatta avanti una nuova diretta concorrente. Come riportato da Sky Sport, sull’esterno dell’Inter c’è anche il Manchester United (oltre al Chelsea). L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 agosto 2022) L’esterno dell’Interè seguito fortementedal Mster(escludendo l’interesse del Chelsea)è tanto corteggiato in Premier League, e si è fatta avanti una nuova diretta concorrente. Come riportato da Sky Sport, sull’esterno dell’Inter c’èil Mster(oltre al Chelsea). L'articolo proviene da Calcio News 24.

FBiasin : L’offerta del #Chelsea all’#Inter per #Dumfries è già arrivata qualche giorno fa: respinta. Possibile che da Lond… - Lorenzored17 : @Laudantes Se giocasse nel suo ruolo naturale sarebbe una D con Gosens, Dumfries e co, ma dato che giocherà nel tri… - FCsostenibile : @Federico_FR24 @ErGeometra Dumfries e Gosens vanno innescati e possono essere devastanti, a Bergamo c’era Gomez con… - DCantiamo : @DucaAndrea85 per quel che ha fatto in passato forse c'è speranza per Gosens, ma Dumfries ha i piedi a banana?????? - MarcoCH0 : 'L‘Inter è l‘unica delle grandi che sta operando solo in uscita, non lottiamo per non retrocedere e per le altre c’… -

La Serie A scalda i motori, caccia a Inter, Juve e Milan Skriniar è rimasto, quindi è sfumato Bremer e ancora non è chiaro se sia necessario il sacrificio di Dumfries. Ci saranno da fugare le perplessità dopo i test con Lione e Villarreal, ma quasi tutte ... Capello: 'Dybala come Totti, Wijnaldum come Locatelli. Zaniolo Se la Roma lo vendesse...' Al momento, solo l'Inter è un passo davanti alle altre - ammesso che non vendano Skriniar e Dumfries - ma per il resto i giallorossi sono all'altezza della Juve, che ha già i suoi problemi, e del ... Sport Fanpage Skriniar è rimasto, quindi è sfumato Bremer e ancora non è chiaro se sia necessario il sacrificio di. Ci saranno da fugare le perplessità dopo i test con Lione e Villarreal, ma quasi tutte ...Al momento, solo l'Inter è un passo davanti alle altre - ammesso che non vendano Skriniar e- ma per il resto i giallorossi sono all'altezza della Juve, che ha già i suoi problemi, e del ... Le notizie di calciomercato del 29 luglio