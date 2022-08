Due giorni di riposo per il Napoli: “Gli allenamenti riprenderanno martedì” (Di domenica 7 agosto 2022) Il Napoli ha concesso un piccolo riposo a tutti i calciatori della rosa azzurra al termine del secondo ritiro stagionale, quello di Castel di Sangro. Come comunicato infatti dalla società partenopea sul proprio sito ufficiale, gli allenamenti del club riprenderanno martedì pomeriggio, per preparare al meglio il debutto in Serie A contro l’Hellas Verona al Bentegodi lunedì 15 agosto alle 18:30. Di seguito il comunicato ufficiale del club: “Dopo il ritiro a Castel di Sangro, il Napoli riprenderà martedì pomeriggio gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri prepareranno il debutto in campionato al Bentegodi di Verona per la prima giornata di Serie A in programma lunedì 15 agosto alle ore 18.30”. Due ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 7 agosto 2022) Ilha concesso un piccoloa tutti i calciatori della rosa azzurra al termine del secondo ritiro stagionale, quello di Castel di Sangro. Come comunicato infatti dalla società partenopea sul proprio sito ufficiale, glidel clubpomeriggio, per preparare al meglio il debutto in Serie A contro l’Hellas Verona al Bentegodi lunedì 15 agosto alle 18:30. Di seguito il comunicato ufficiale del club: “Dopo il ritiro a Castel di Sangro, ilriprenderàpomeriggio gliall’SSCKonami Training Center. Gli azzurri prepareranno il debutto in campionato al Bentegodi di Verona per la prima giornata di Serie A in programma lunedì 15 agosto alle ore 18.30”. Due ...

elio_vito : Le barzellette di Berlusconi sono sempre state divertenti ma le due che sta raccontando in questi giorni sono davve… - Giorgiolaporta : Serve una scienza per capire che se si vota in 2 giorni anziché in uno solo, ci saranno meno file, meno… - Giorgiolaporta : In piena #pandemia sarebbe il caso di votare per le #ElezioniPolitiche2022 in due giorni, proprio per evitare file… - SpiritoSfranto : nel mio nuovo condominio già mi sono fatto riconoscere perché sono due giorni che mentre faccio i lavori faccio asc… - deveraunseraunn : RT @mastaccio: Bruciare in dieci giorni il lavoro di due anni. Giusto perché in politica ci vuole competenza -