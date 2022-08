“Dopo Messi e Ronaldo c’ero io”: Italia, la rivelazione spiazza tutti (Di domenica 7 agosto 2022) La rivelazione del giocatore spiazza tutti in Italia e non solo riguardo il paragone con Messi e Cristiano Ronaldo E’ purtroppo finita l’epoca di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, nonostante riescano ancora a giocare ad altissimi livelli. Il ricambio generazionale è in atto, ci sono giocatori come Kylian Mbappé e Erling Haaland che avanzano nell’élite Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 7 agosto 2022) Ladel giocatoreine non solo riguardo il paragone cone CristianoE’ purtroppo finita l’epoca di Lionele Cristiano, nonostante riescano ancora a giocare ad altissimi livelli. Il ricambio generazionale è in atto, ci sono giocatori come Kylian Mbappé e Erling Haaland che avanzano nell’élite Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

francornldi : RT @alian_maria: @EnricoBorghi1 Renzi non è segretario pd da 5 anni Ma voi sempre lì È cambiato il mondo, tre governi, guerre, ma voi ancor… - MMassere : RT @junews24com: Giuseppe Rossi: «Nel 2010 in Spagna dopo Messi e Ronaldo c'ero io! Mi cercavano tutti» - - junews24com : Giuseppe Rossi: «Nel 2010 in Spagna dopo Messi e Ronaldo c'ero io! Mi cercavano tutti» - - salfasanop : RT @alian_maria: @EnricoBorghi1 Renzi non è segretario pd da 5 anni Ma voi sempre lì È cambiato il mondo, tre governi, guerre, ma voi ancor… - LordKry81 : Quest’anno Messi dopo la separazione per lui emotivamente drammatica ha deciso di tornare a fare il fenomeno. #Messi -