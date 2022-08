Dopo il Villarreal un altro club di Liga irrompe su Cavani: le ultime (Di domenica 7 agosto 2022) S’infittisce ulteriormente il rebus legato al futuro di Edinson Cavani. L’ormai ex-attaccante del Manchester United, grande bomber con le maglie di Napoli e Paris Saint Germain, è ancora alla ricerca di un nuovo club in vista dell’ormai imminente inizio di stagione. Stando a quanto dai più noti esperti di calciomercato, tra cui Gianluca Di Marzio, un nuovo club spagnolo starebbe provando ad inserirsi nella corsa per accaparrarsi le prestazioni del “Matador.” Il Valencia di Gennaro Gattuso infatti, avrebbe manifestato un forte gradimento per il bomber uruguaiano, e lo avrebbe messo nel mirino come ulteriore freccia offensiva da regalare al tecnico italiano. Cavani Valencia Mercato Per Cavani sarebbe la prima esperienza in Liga, Dopo aver collezionato 615 ... Leggi su rompipallone (Di domenica 7 agosto 2022) S’infittisce ulteriormente il rebus legato al futuro di Edinson. L’ormai ex-attaccante del Manchester United, grande bomber con le maglie di Napoli e Paris Saint Germain, è ancora alla ricerca di un nuovoin vista dell’ormai imminente inizio di stagione. Stando a quanto dai più noti esperti di calciomercato, tra cui Gianluca Di Marzio, un nuovospagnolo starebbe provando ad inserirsi nella corsa per accaparrarsi le prestazioni del “Matador.” Il Valencia di Gennaro Gattuso infatti, avrebbe manifestato un forte gradimento per il bomber uruguaiano, e lo avrebbe messo nel mirino come ulteriore freccia offensiva da regalare al tecnico italiano.Valencia Mercato Persarebbe la prima esperienza inaver collezionato 615 ...

