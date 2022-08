Dopo il fuoco di fila del centrodestra su Elisa Anzaldo, Meloni «perdona» la giornalista (Di domenica 7 agosto 2022) La vicenda della battuta di Elisa Anzaldo durante la rassegna stampa del 3 agosto al Tg1 del mattino è stata oggetto di dissertazioni da più parti. La giornalista del servizio pubblico, parlando della presunta laziali di Giorgia Meloni, aveva detto che la leader di Fratelli d’Italia aveva all’attivo «molti altri peccati». Da quel momento in poi, erano arrivate richieste di dimissioni, di rimozioni, minacce di esposti all’Agcom, tutte dai politici di centrodestra e dagli esponenti di FdI, Lega e Forza Italia in commissione di vigilanza Rai. Fratelli d’Italia aveva impostato la propria campagna social – già abbondantemente settata su un certo vittimismo quando si tratta di giornalismo – per parlare dell’accaduto e far avere all’episodio la più vasta eco mediatica possibile. Ieri, invece, è arrivata la ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 7 agosto 2022) La vicenda della battuta didurante la rassegna stampa del 3 agosto al Tg1 del mattino è stata oggetto di dissertazioni da più parti. Ladel servizio pubblico, parlando della presunta laziali di Giorgia, aveva detto che la leader di Fratelli d’Italia aveva all’attivo «molti altri peccati». Da quel momento in poi, erano arrivate richieste di dimissioni, di rimozioni, minacce di esposti all’Agcom, tutte dai politici die dagli esponenti di FdI, Lega e Forza Italia in commissione di vigilanza Rai. Fratelli d’Italia aveva impostato la propria campagna social – già abbondantemente settata su un certo vittimismo quando si tratta di giornalismo – per parlare dell’accaduto e far avere all’episodio la più vasta eco mediatica possibile. Ieri, invece, è arrivata la ...

