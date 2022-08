Domani dirà addio al Napoli | visite e firma con il nuovo club!

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 7 agosto 2022) Giorni caldi quelli in casain sede di calciomercato, considerando quelle che sono le trattative sia in entrata che in uscita. Particolare attenzione va riservata alla questione portiere, con il club azzurro che è alla ricerca di un profilo che possa sostituire David Ospina, in attesa di capire il futuro di Alex Meret. L’ex SPAL e Udinese non hato il rinnovo di contratto con i partenopei, motivo per cui non è escluso l’in questa sessione di mercato. Intanto, unportiere sta per lasciare gli azzurri: si tratta di Nikita Contini, a un passo ormai dalla maglia della Sampdoria. A rivelarlo è l’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, che sul suo sito ufficiale scrive: “Lunedì è il giorno dell’arrivo di Nikita Contini alla Sampdoria. Il portiere è atteso a Genova per le ...