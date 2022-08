DOLOMITI BELLUNESI-PORDENONE 2-5 | GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH

(Di domenica 7 agosto 2022) Vittoria neroverde per 5 a 2 nell’amichevole precampionato contro la. Per ila segno Candellone (7? e 39?), Andreoni (64?), Piscopo (73?) e Torrasi (76?).in rete con Svidercoschi su rigore (21?) e Artioli (62?). Powered by WPeMatico

RedazioneAdp : Calcio, una buona Dolomiti Bellunesi superata 5-2 dal Pordenone - GOBelluno : Dolomiti Bellunesi: cinquina del Pordenone, ma una buona prova - marziatonon : RT @abollis: #meteo Il fulmine caduto ieri 22/7 sopra Misurina (Dolomiti bellunesi, tra Cortina e Auronzo, per capirci) Foto eccezionale,… - RobertoRedSox : @FabriSalvador @RedSox Zone meravigliose. Il canyoning più spettacolare l’abbiamo fatto nelle Dolomiti Bellunesi qualche anno fa. - Noelina74 : Ma se fossero mucche delle dolomiti bellunesi ???????? (lo so esagero, lasciatemi perdere ??) #jeru -

... insieme ad alcuni soci del CAI di Latina, ha portato a termine la Vacanza Estiva Intersezionale 2022 nellecon base ad Auronzo. Ogni giorno, per una settimana, sono state ...Mercato giovani in uscita (in maiuscolo le ufficialità) : ARCOPINTO (2003, CEN,, p), ARTIOLI (2001, CEN, Pergolettese, p), AUCELLI (2002, CEN, Vis Pesaro, p), AURELIO (2000, DIF, ...Nonostante la netta sconfitta (con una squadra di categoria superiore) evidente la crescita dei dolomitici sotto il profilo della manovra, della tenuta del campo, della personalità.Il Pordenone supera in amichevole l'ambizioso Dolomiti Bellunesi, formazione di Serie D, grazie anche ad una doppietta del suo bomber ritrovato. Il Gazzettino racconta la gara di ieri: ...