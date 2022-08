Disperso in mare, giovane ritrovato vivo dopo nove ore (Di domenica 7 agosto 2022) Fa il bagno di notte con gli amici e scompare, lo ritrovano vivo i soccorsi al largo nove ore dopo. È successo a Porto Tolle (Rovigo) nelle prime ore di oggi. Protagonista un giovane di 29 anni del ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 7 agosto 2022) Fa il bagno di notte con gli amici e scompare, lo ritrovanoi soccorsi al largoore. È successo a Porto Tolle (Rovigo) nelle prime ore di oggi. Protagonista undi 29 anni del ...

